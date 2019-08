S-Pedelec ist ein Kraftfahrzeug : Mit dem Elektrorad auf der Straße

Veert Mit seinem S-Pedelec, das bis zu 50 Stundenkilometern schnell wird, fährt Georg Görtz täglich von Veert zur Arbeit in Dinslaken. Radwege darf er nicht nutzen. Viele Autofahrer wundern sich aber, wenn vor ihnen ein Fahrrad fährt.

88 Kilometer legt Georg Görtz jeden Tag auf dem Fahrrad zurück, solange das Wetter es zulässt. Von Veert aus fährt er bis Dinslaken, wo er bei den Stadtwerken arbeitet, am Nachmittag geht es zurück. Mit seinem E-Bike, einen so genannten S-Pedelec, das bis zu 50 Stundenkilometern schnell wird, schafft er einen Weg in etwa mehr als einer Stunde. „Wenn ich mal das Auto nehme, bin ich auch nicht viel schneller“, so Görtz. Doch viele Autofahrer fremdeln mit dem sportlichen Radler, der vorschriftgemäß vor ihnen auf der Straße fährt. Sogar eine Polizeistreife forderte ihn zwischen Voerde und Wesel einmal eindringlich auf, doch den vermeintlich sichereren Radweg zu nehmen. Das lässt die Straßenverkehrsordnung allerdings nicht zu: Das S-Pedelec gilt als Kraftfahrzeug und gehört auf die Straße.

Bei den derzeit so beliebten E-Bikes muss man zwei Typen unterscheiden. Der am weitesten verbreitete Typ von Elektrofahrrädern ist das „Pedelec“. Das bedeutet „Pedal Electric Cycle“: Nur wenn der Fahrer in die Pedale tritt, wird er von einem Elektromotor bis maximal 250 Watt unterstützt. Ab einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilometer pro Stunde schaltet sich der Motor ab. Das Pedelec ist im verkehrsrechtlichen Sinne mit einem Fahrrad gleichzusetzen. Man braucht keinen Führerschein. Es muss kein Versicherungsschutz (Haftpflicht) abgeschlossen werden. Man darf auf dem Radweg fahren und Helmpflicht besteht auch nicht.

Info Polizei zeigt richtigen Umgang mit dem Pedelec Training Aufgrund steigender Unfallzahlen der Pedelec-Fahrer bietet die Kreispolizei Kleve kostenlose Fahr- und Sicherheitstrainings für Pedelec-Fahrer an. Radfahrer, die beabsichtigen sich ein Elektrofahrrad zuzulegen, sind ebenfalls willkommen, da die Beamten Tipps geben können, worauf man beim Kauf eines Pedelecs achten sollte. Aus Sicherheitsgründen ist ein Fahrradhelm für das Training zu empfehlen. Die nächsten Trainings finden statt am: Donnerstag, 8. August, 12 Uhr, Geldern Feuerwache, Am Mühlenwasser. Man kann ohne vorherige Anmeldung teilnehmen. Flyer Bei der Polizei bekommt man einen Flyer über die verschiedenen Typen von Elektrofahrrädern. Zudem wird erläutert, welche Strafen und Bußen Radfahrer bei Verstößen drohen. So kostet das telefonieren mit dem Handy auf dem Rad 55 Euro. Fährt man bei Rot über die Ampel, gibt es sogar einen Punkt.

Treten muss man auch beim schnelleren S-Pedelec. Statt bei 25 Kilometern pro Stunde endet die Motorunterstützung erst bei 45 km/h. Die erlaubte Nenn-Dauerleistung beträgt 500 Watt. Ein S-Pedelec wird als Leichtmofa oder Kleinkraftrad eingestuft. Der Fahrer muss mindestens 15 Jahre alt sein und eine Mofa-Prüfbescheinigung oder einen Führerschein Klasse AM besitzen. Neben der Betriebszulassung sind Haftpflichtversicherung und kleines Versicherungskennzeichen erforderlich. Bremslicht, Hupe und Rückspiegel sind vorgeschrieben. Zudem besteht Helmpflicht. Und Radwege sind tabu, es ist auf der Straße zu fahren. Außerdem gibt es auch noch das E-Bike (ohne Pedale), wenn auch nicht so häufig. Hier gibt es unterschiedliche Vorschriften je nach Höchstgeschwindigkeit. In der Variante bis 45 km/h gilt es als Kleinkraftrad mit Helmpflicht und Führerschein Kl. AM.

„Das ist auch völlig richtig so“, sagt Georg Görtz zur Straßenpflicht. „Man ist viel zu schnell für normale Fahrräder und Fußgänger. Die können das gar nicht einschätzen.“ Doch auch auf der Straße gibt es Probleme. Görtz fährt bewusst nicht ganz rechts, denn „dann überholen mich die Autos auch bei Gegenverkehr“. Oft lenken dann gerade größere Fahrzeuge viel zu früh wieder nach rechts, weil sie die Geschwindigkeit des S-Pedelecs unterschätzen, und drängen den Radler ab. Häufig wird ihm auch abfällig der Vogel gezeigt, weil er mit einem Fahrrad auf der Straße fährt.

Dass dies aber richtig ist, bestätigt Ingo Schankweiler, Pressesprecher der Polizei Kreis Kleve. Die Polizei stelle jedoch fest, dass S-Pedelec-Fahrer oft das Nummernschild abschrauben, damit nicht auffällt, wenn sie den Radweg nehmen. Werden sie erwischt, ist das eine Ordnungswidrigkeit. Schankweiler räumt ein, dass es angesichts der Vielzahl von Verkehrsmitteln wie Scootern, Rollern oder Skateboards, die teilweise auch als Sportgeräte gelten, manchmal schwierig ist, die genaue juristische Einteilung zu kennen. Er empfiehlt deshalb, im Zweifelsfall bei der Polizei nachzufragen.

Georg Görtz fährt mit seinem S-Pedelc täglich von Veert zur Arbeitsstelle in Dinslaken. Foto: Evers, Gottfried (eve)