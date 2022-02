Gelderner spendet für Darmkrebsvorsorge : Tonnenweise Kronkorken für den guten Zweck

Gregor Claßen sammelt seit 2016 Kronkorken – inzwischen kommen mehrere Tonnen zusammen. RP-ArchivFoto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Georg Claßen hat in 3,5 Monaten 3,4 Tonnen der kleinen Metallverschlüsse gesammelt. Seit September arbeitet er mit Kohl Containerdienste aus Kevelaer zusammen.

Gregor Claßen aus Geldern darf sich freuen: Für seine letzte Kronkorken-Fuhre hat er beim Schrotthändler 697 Euro bekommen, die er wie immer 1:1 an die „Patientenhilfe Darmkrebs“ der Felix-Burda-Stiftung weiterleiten wird. Seit 2016 beteiligt er sich an der Kronkorkensammelaktion von Ingo Petermeier aus Liesborn in der Gemeinde Wadersloh.

Claßen ist nicht allein. Es gibt mittlerweile über 70 Sammelstellen in ganz Deutschland und den Niederlanden. Im Laufe der Zeit habe er ein Netz aus rund 250 Spendern aufgebaut, berichtet Claßen, die regelmäßig säckeweise Kronkorken vor seine Türe stellen. Im ersten Jahr kamen so 260 Kilo der nur zwei Gramm schweren Metallverschlüsse zusammen. Inzwischen sind es mehrere Tonnen. Zuletzt konnte er 3,4 Tonnen Kronkorken sammeln – in nur 3,5 Monaten. „Langsam artet es in Arbeit aus“, scherzt Claßen.