Jubiläumsauftritt in Geldern Wohnzimmerkonzert der Gentlemen

Neben eigenen Kompositionen garnierten sie die Setlist unter anderem mit der Musik der Band „Bukahara“ und selten aufgeführten Liedern, ohne dabei die klassischen Folk-Songs wie zum Beispiel „Whisky in the Jar“ zu vergessen. „Das haben wir absichtlich so gemacht“, sagte Kapellmeister Daniel Görtz. „Bei der Auswahl haben wir auf Lieder gesetzt, die in erster Linie uns als Band am besten gefallen.“