Zehn Jahre „Gentlemen on the Road“ aus Veert Die Band, die gar keine sein wollte

Lagerfeuer und Gitarrenmusik, so stellt man sich das Pfadfindersein üblicherweise vor. Kaum anders war es bei der Gute-Laune-Band aus Veert, den „Gentlemen on the Road“. Eigentlich wollten sie nie eine Musikband werden. Zweimal mussten sie ins eiskalte Wasser geworfen werden, danach konnten sie sich nicht mehr dagegen wehren.