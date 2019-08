Radfahren und Kultur : „Theater im Grünen“ mit sechs Spielorten

Gelderland Die Stiftung „Volkscultuur“ Arcen sowie die Städte Geldern und Straelen organisieren wieder eine Radtour zur Kleinkunst.

Die seit vielen Jahren bewährte Kombination aus körperlicher Ertüchtigung und geistiger Erbauung steht unmittelbar bevor: Die Stiftung „Volkscultuur Arcen“ veranstaltet auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit den Städten Straelen und Geldern das beliebte „Theater im Grünen“, und zwar am Samstag, 17. August. Auf den Marktplätzen in Straelen und Walbeck können die „Fietser“ zwischen 9.30 und 11 Uhr die Routenbeschreibungen bekommen und sich von dort aus auf den Weg machen.