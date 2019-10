Mehrere Chöre auf der Bühne : Beim Benefizkonzert Wankums Pfarrkirche voller Musik

Wankum Zu einem Benefizkonzert der Chorgemeinschaft Wachtendonk-Wankum-Aldekerk hatte der MGV „Cäcilia“ Wankum nach einjähriger Pause wieder in die Pfarrkirche St. Martin eingeladen. Zusammen mit dem neugegründeten Wankumer Kinderchor unter der Leitung von Franz-Josef Wolter, dem Bläser-Sextett des Musikvereins „Lyra“ aus Wachtendonk und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Wachtendonk mit Herbert Schmitz als musikalischem Leiter hatten die Akteure ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm zusammengestellt.

Die zehn Kinder eröffneten zusammen mit einer vierköpfigen Instrumentalgruppe und Orgelbegleitung das Konzert mit ansprechenden weltlichen und geistlichen Liedern und animierten die Zuhörer zum Mitklatschen. Ein großartiger Neubeginn, der mit begeistertem Applaus honoriert wurde. Unter der Leitung von Christian Wilke präsentierte sich die Chorgemeinschaft mit einer klassischen Motette „Der Mensch lebt und bestehet“ dynamisch und voller Andacht. Mit „Die Rose“, ein Lied aus dem Jahr 1979, das von Amanda McBroom geschrieben wurde, dem „Conquest of Paradise“ in der lateinischen Version und dem brillanten „Wind of Change“ von den Scorpions erlebten die Zuhörer ein großartiges „Comeback“ der Chöre. Mit einer besonderen Zugabe „Wenn am Himmel die Stääne danze, un dr Dom sing Jlocke spillt“, einem Lied der „Klüngelköpp“ und mit Christian Wilke als Solisten, öffneten die Männer die Herzen des Publikums. Ebenso sorgte das Bläser-Sextett des Musikvereins „Lyra“ mit seinen populären Stücken von der Orgelempore aus für andächtige Besinnlichkeit im Kirchenraum. Die fünf Bläser überzeugten mit Orgelbegleitung, sowohl bei der Eurovisionsmelodie als auch beim „Ave Maria“.