Zu viele Bewerber für Neubaugebiet : Politik legt fest, wer auf Wankums altem Sportplatz bauen darf

Es gibt mehr Bewerber als Grundstücke. Darum soll ein Punktesystem regeln, wer bei der Vergabe von Grundstücken im neuen Baugebiet zum Zuge kommt.

Als Wohnort ist Wankum offensichtlich attraktiv. Ein Indiz dafür ist die Tatsache, dass es für das neue Baugebiet „Alter Sportplatz Wankum“ mehr Interessenten als Grundstücke gibt. Es gibt etwa 70 Bewerber für weniger als 30 Flächen. Zur Verfügung stehen je nach Konstellation 14 Grundstücke für freistehende Häuser, 13 Grundstücke für freistehende Häuser oder 26 Baugrundstücke für Doppelhaushälften sowie zwei für Mehrfamilienhäuser. Voraussichtlich Anfang 2020 wird der Bebauungsplan rechtskräftig. Mit einem Punktekatalog will die Gemeinde die Reihenfolge für die Vergabe der Grundstücke regeln. Der Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr hat den Katalog empfohlen, den der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag (Beginn 17 Uhr im Bürgerhaus „Altes Kloster“) aber noch endgültig beschließen muss.