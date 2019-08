Sportplatz Nieukerk : Neues Flutlicht für Nieukerks Kicker

Nieukerk 56.000 Euro werden investiert. Der Kerkener Gemeinderat genehmigt das Angebot der Firma Geo3 einstimmig.

Kerkens Gemeinderat genehmigt die Mehrkosten von 49.000 Euro für das Kunstrasenprojekt Am Aermen Düwel. Weitere 7000 Euro werden in Eigenleistung vom Verein erbracht. „Es gibt einige triftige Gründe, die Beleuchtungsanlage jetzt zu erneuern“, sagte Geo3-Geschäftsführer Markus van Aken auf der Ratssitzung am Mittwochabend. Gegenwärtig stagnieren am Nieukerker Sportplatz so manche Arbeiten. Grund dafür sind die neu gewonnenen Erkenntnisse rund um die fast ein halbes Jahrhundert alte Flutlichtanlage.