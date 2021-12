Herbert Bosch geht in den Ruhestand : Das Wikipedia von Wachtendonk

Abschied mit Blumen: Herbert Bosch aus dem Ordnungsamt geht nach mehr als 48 Dienstjahren in den Ruhestand. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wachtendonk Die Kollegen verabschiedeten sich persönlich von Herbert Bosch mit einem Blumenspalier. „Mister Ordnungsamt“ geht nach 48 Dienstjahren in der Gemeindeverwaltung in den Ruhestand. Am 1. August 1973 begann er seine Ausbildung.

Von Monika Kriegel

Seine Eltern habe er stets verehrt, jedoch gleich zweimal in einem Satz haben sie Herbert Bosch „belogen“, wie er sie zitiert: „Fang‘ mal bei der Gemeinde an: Da hast du immer pünktlich Feierabend — und keine Aufregung.“ Es sollte ein ganz anderes Arbeitsleben für den jungen Wachtendonker werden. Nach 48 Jahren mit Stationen im Bau-, Schul-, Sozial- und Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung in seiner Heimat kann der 64-Jährige genau das Gegenteil vom elterlichen, wohlwollenden Tipp berichten. „Ich danke meiner Frau herzlich für ihr Verständnis, wenn es abends immer wieder später wurde. Es gab eigentlich keine Tageszeit oder Feiertag, an dem ich nicht mal in Rufbereitschaft angefunkt wurde. Ein Ölunfall an Heiligabend, ein Autofahrer, dessen Wagen bis in die Achsen in den Spielplatz eingegraben hatte. Und dann war da noch der Bankräuber, der nach seinem Überfall die Beute im Sozialamt auf die Theke legte“, beschreibt der künftige Rentner Kuriositäten.

Bosch erzählt aus Jugendzeiten, dass der frühere Beigeordnete Gerhard Thyssen schon an der Bushaltestelle bei Schülern die Ausbildung in der Verwaltung anpries. Mit der Bewerbung des Wachtendonkers machte Thyssen sich ebenso persönlich ein Bild vom wohlgeordneten Zuhause des potentiellen Kandidaten Herbert Bosch. Am 1. August 1973 begann er seine Ausbildung, nach verkürzter Lehrzeit wurde er am 8. Juli 1975 angestellt. Zum ehemaligen Ausbilder Heinz Lenders pflegt der 64-Jährige heute noch den Kontakt durch Besuche einmal im Monat: „Bei ihm habe ich der Laufen der Verwaltung gelernt.“

DIe Mitarbeiter der Wachtendonker Verwaltung bildeten ein Spalier für Herbert Bosch. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Über 40 Jahre bei der Feuerwehr aktiv Im Unruhestand „Niemals geht man so ganz.“ Ab Februar wird Herbert Bosch in die Verwaltung zurückkehren, um noch seine noch unvollendeten Projekte zum Ende zu begleiten. Ehrenamtlich Für mehr als 40 Jahre als Aktiver bei der Feuerwehr wurde Bosch mit dem „Sonderehrenzeichen des Verbandes der Feuerwehren in NRW ausgezeichnet. Bis Sommer waren Hubertine und Herbert Bosch mehr als 20 Jahren ehrenamtlich Friedhofsverwalter des katholischen Friedhofs.

Fachbereichsleiterin Angelika Trost verabschiedet sich vom Kollegen so: „Wir alle müssen uns erst einmal „Herbert-entwöhnen“. Er ist unser „Gemeinde-Wikipedia“, kennt alle menschlichen und örtlichen Zusammenhänge, hat sofort jede Straße in Wachtendonk und Wankum vor seinem geistigen Auge. Herbert weiß sogar, welches Schild wo platziert ist. Glücklicherweise teilte er dieses Wissen mit seinen Kollegen. Als Verwaltungsfachmann vom alten Schlag hinterlässt er uns eine beispielhafte Aktenführung.“

„Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Heutzutage wird der Telefonpartner schon unruhig, wenn ein Dokument nicht sofort zum Download bereitsteht. In meinen Anfängen ist der Gemeindebote noch zweimal pro Woche mit dem Fahrrad in die Kreisstadt Geldern gefahren, um die Dienstpost zu holen. Ich habe Berichte mit Kohlepapier als Durchschlag geschrieben.“ Angelika Trost ergänzt: „Ja, und wenn man sich im letzten Satz vertippte, musste man wieder neu anfangen. Du hast ja lange genug deine alte mechanische Schreibmaschine gehütet.“ Das allerdings mehr aus Nostalgie, wie Bosch beteuert, denn er schätze sehr wohl den technischen Fortschritt. Mit seinen Schilderungen wolle er nur die technischen Entwicklungen im Job darstellen.

Die Technik sei das eine, die menschlichen Züge das andere im Leben von Herbert Bosch. „Ich bin einer der wenigen, die fünf Chefs – zwei Gemeindedirektoren und drei Bürgermeister – als Vorgesetzte hatte, ohne den Job zu wechseln“, scherzt der künftige Rentner. Anders umschreibt Angelika Trost den Eindruck von der Kollegen und des Vorgesetzten: „Es gibt keinen sozialeren, menschlicheren und toleranteren Kollegen hier. Wir werden ihn vermissen.“ Bürgermeister Paul Hoene ergänzt, dass dieser Arbeitsplatz nicht neu besetzt wird, sondern die Aufgaben auf verschiedene Ressorts aufgeteilt werden.