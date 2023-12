Für Gärten in Wachtendonk Gemeinde fördert private Baumpflanzungen

Wachtendonk · Rund 50 junge Laub- und Obstbäume hat die Gemeinde Wachtendonk an ihre Bürger verteilt. Die pflanzen sie in ihre Gärten und sollen so aktiv zum Umweltschutz in der Gemeinde beitragen.

12.12.2023 , 15:45 Uhr

Auch Irmgard und Stefan Herden bekamen einen Baum für ihren Garten. Foto: Gemeinde Wachtendonk

Nun wurde es noch ein bisschen grüner in den Gärten Wachtendonks. Im Rahmen des Förderprogramms „Bäume für mehr Klimaschutz“ wurden rund 50 junge Laub- und Obstbäume zur privaten Pflanzung und dauerhaften Pflege kostenlos an die Bevölkerung ausgegeben. Damit knüpft die Gemeinde an die erfolgreiche erste Baumpflanzaktion des vergangenen Jahres an. Die Anträge für einen „Baumgutschein“ konnten im September und Oktober formlos per E-Mail gestellt werden. Zur Auswahl standen sieben robuste Baumarten: Von der Kugelesche bis zum Zwetschgenbaum war für große und kleine Gärten etwas dabei. Das Förderprogramm soll das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die ökologische Bedeutung von Bäumen stärken, teilte die Gemeinde mit. Neben ihrer Funktion als Schadstoff- und Feinstaubfilter sind Bäume wichtige Sauerstoffproduzenten und bieten wertvolle Lebensräume für Kleintiere. Außerdem spendet ihr Blattwerk im Sommer Schatten und kühlt durch Verdunstung die Umgebungsluft, was sich positiv auf das Gemeindeklima auswirkt. Mit jeder Pflanzung tragen die Bürger daher nicht nur aktiv zum Umweltschutz bei, sondern setzen sich gemeinsam für die Minderung der Folgen des Klimawandels vor Ort ein.

(RP)