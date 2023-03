Umweltaktion Wachtendonker Radfahrer sparen 6000 Kilo Kohlendioxid ein

Bürgermeister Paul Hoene zeichnete nun die besten Einzelradler und Teams mit Urkunden und Preisen in der Tourist-Information Haus Püllen aus. In der Kategorie „Beste Einzelradler“ gewann Andrea Sadie (1704 Kilometer) vor Steven Sadie (1684) und Rainer Faulstich (1461). Als Preis wurde jeweils ein Gutschein vom Restaurant Pulverturm überreicht. Bei den Teams landete auf Platz eins das Team „Kirchenradeln“. 27 Radelnde legten 5853 Kilometer zurück. Auf Platz zwei folgte das Team „Niersradler“, wo elf Radelnde 4691 Kilometer zurücklegten. Platz drei ging an das Team „Am Sportplatz Wankum“: Zwölf Radelnde legten 3896 Kilometer zurück. Die Teams bekamen jeweils einen Gutschein von Edeka Brüggemeier, Wachtendonk.