Brandschutz in der Niersgemeinde : Das ist Wachtendonks neues Feuerwehrhaus

Alles in allem rund fünf Millionen Euro kostet das neue Feuerwehrgerätehaus in Wachtendonk. Foto: Jost Hauer

Wachtendonk An der Kempener Straße in Wachtendonk entsteht das neue Gebäude, ganz in der Nähe des jetzigen Gerätehauses. Es bietet mehr Platz und moderne Technik. Seitens der SPD gab es Kritik an der Kostenentwicklung.