Übergabe eines wichtigen Ehrenamts Kerken hat einen neuen Schiedsmann

In der Gemeinde Kerken hat Klaus-Peter Schmitz diese wichtige Aufgabe 16 Jahre lang ausgeübt. Mit seiner beruflichen Erfahrung und viel Menschenkenntnis sah sich der seit fast 40 Jahren in Kerken lebende Familienvater in seinem Ehrenamt als Schiedsmann vor allem als Mediator und Streitschlichter. „Für mich war es immer wichtig, beiden Parteien auf Augenhöhe zu begegnen, den streitigen Sachverhalt nicht zu beurteilen oder zu bewerten, sondern jederzeit neutral zu bleiben und die Beschwerdeführer zu einer eigenen Lösung zu führen. Das hat in den meisten Fällen auch

funktioniert“, berichtet Schmitz.