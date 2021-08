Sachbeschädigungen im Altbierdorf : Issum zahlt Zeugen 500 Euro aus

Issum Eine zerstörte Scheibe, umgekippte Bäume und Lampen, die Bilanz der Sachbeschädigungen ist lang. Nun gaben zwei Zeugen wohl den entscheidenden Tipp zu den Tätern.

Ein zerstörtes Fenster an der Sporthalle, ein beschädigtes Dach, umgeworfene Bäume und Mülleimer, demolierte Lampen – die Zahl der Schäden ist groß, die im Mai in der Gemeinde Issum unbekannte Täter anrichteten. Alles ereignete sich rund um den Bürgersaal. Der Gemeindeverwaltung reichte es. Sie setzte eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus, die nun ausgezahlt wurde. Die Zeugen teilen sich die Belohnung in Höhe von 500 Euro.