Issum : Viele wilde Müllkippen im Altbierdorf

Mal eben Müll abladen, das kann teuer werden, nicht nur für den Verursacher, sondern auch für den Steuerzahler.

Issum Bauschutt in der Landschaft, alte Autoreifen im Wald, Gartenabfälle auf gemeindlichen Grundstücken – die Anzahl von wilden Müllkippen im Gemeindegebiet steigt in den letzten Jahren kontinuierlich an.

Viele Verursacher sind sich der Konsequenzen ihrer Tat nicht bewusst.Die Müllablagerungen müssen durch den Bauhof entsorgt werden, was die Gemeindekasse mit hohen Kosten belastet, die letztendlich von den Steuerzahlern getragen werden müssen. Allein im Jahr 2018 fielen durch die Müllentsorgung Kosten in Höhe von über 12.000 Euro an. Zusätzlich werden Umwelt und Ökosysteme durch den Müll verschmutzt und teilweise massiv beschädigt.

Wer Abfälle illegal entsorgt, macht sich strafbar. Den Verantwortlichen drohen gemäß dem aktuellem Bußgeldkatalog je nach Art und Menge des unrechtmäßig abgeladenen Mülls Geldbußen von bis zu 100.000 Euro. Wer eine wilde Müllkippe entdeckt oder jemanden beim Abladen von Müll in der Natur beobachtet, kann dies beim Ordnungsamt melden, Telefon 02835 1016 oder 1017.