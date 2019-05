Vorschläge gesucht : Issum zeichnet erstmals Heimatprojekte aus

Die Gemeinde Issum lobt erstmals den „Heimatpreis“ aus und nimmt so am NRW-Projekt teil. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Issum In diesem Jahr soll der erste Heimatpreis in der Gemeinde vergeben werden, Preisgeld: 5000 Euro.

In der vergangenen Sitzung des Rates der Gemeinde Issum am 9. April wurde die Teilnahme am Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen beschlossen, das für den Zeitraum von 2019 bis 2022 aufgelegt wurde.

Unter dem Motto „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern was Menschen verbindet.“ wird nun erstmalig in der zweiten Jahreshälfte 2019 der „Heimat-Preis“ in der Gemeinde Issum vergeben. Ziel des Programms ist, Menschen für regionale und lokale Besonderheiten zu begeistern und das gelebte Engagement in den Gemeinden und Kreisen des Landes NRW deutlich hervorzuheben. Ein Zweig dieses Programms ist der „Heimat-Preis“, den die Landesregierung durch die Auslobung und Verleihung von Preisgeldern durch die Gemeinden und Gemeindeverbände fördert. Das Preisgeld hier beträgt 5000 Euro und wird in 2019 an ein Projekt vergeben.