Angebot für Einwohner: Issum verkauft historische Straßenlaternen

Issum Auf der Dorfstraße in Sevelen haben demnächst die Bagger das Sagen. Der Ortskern wird umgestaltet, der Bürgersteig ebenerdig. Deswegen müssen die historischen Altstadtleuchten weichen. Die Gemeinde Issum bietet sie zum Kauf an.

Für Filmfans: In den „Chroniken von Narnia“ zeigt die Leuchte mit dem eisernen Mast den Übergang vom verzauberten Kleiderschrank in das Land Narnia an. Mit ihrem historischen Aussehen ist die Sevelener Variante nah dran am Filmkandidaten.