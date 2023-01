Termin ist der 26. Februar Gemeinde Issum sucht Helfer für Bürgerentscheid

Die Abstimmungslokale sind am Abstimmungstag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Es müssen nicht immer alle Helfer ständig vor Ort sein. Die Entscheidung hierüber trifft der jeweilige Abstimmungsvorsteher. Zur Stimmenauszählung ab 18 Uhr müssen wieder alle Mitglieder des Abstimmungsvorstandes anwesend sein. Für den Einsatz am Abstimmungstag wird ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50 Euro gezahlt.