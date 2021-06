Einkaufsmöglichkeiten im Dorf : Mehr Stände für Sevelens Wochenmarkt gesucht

Mit acht Ständen ist der Issumer Wochenmarkt gut aufgestellt. Gerne dürfen es auch in Sevelen mehr Stände sein. Foto: Mokwa, Bianca (bimo)

Issum/Sevelen Mittwochs ist in Sevelen, donnerstags in Issum Wochenmarkt. Während es in Issum acht Stände gibt, ist der Markt in Sevelen mittlerweile nur noch mit ein bis zwei Ständen bestückt.

Während der Issumer Wochenmarkt mit acht verschiedenen Ständen gut bestückt ist, sieht es in Sevelen eher mau aus. Aktuell gebe es dort nur einen Gemüsehändler, der immer mittwochs von 8 bis 12 Uhr seine Ware anbietet.

Zwar sind am Rand von Sevelen zwei Discounter, in der Dorfmitte fehlt es allerdings schon lange an einem Supermarkt. Punkten kann Sevelen noch mit der Bäckerei am Kirchplatz und der Metzgerei im Ort. Der Wochenmarkt ist da eine gute Ergänzung, um sich mit frischen Lebensmitteln einzudecken und anderen Dingen des täglichen Bedarfs. Neben dem einen Gemüsehändler, der regelmäßig nach Sevelen kommt, haben zwei Händler mit Textilien Interesse, in Sevelen auf dem Markt ihre Ware anzubieten. Allerdings gebe es die Bedingung, dass Textilien auf dem Wochenmarkt nicht überwiegen dürfen, erklärt Brigitte Bast von der Gemeinde Issum. Eine zeitlang durften Textilien wegen der Corona-Schutzverordnung sogar gar nicht auf Wochenmärkten angeboten werden. Brigitte Bast wünscht sich weitere Stände für den Sevelener Wochenmarkt, zum Beispiel einen Blumenstand.