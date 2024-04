Ehrenamt Gemeinde Issum sucht Beetpaten

„Haben Sie einen grünen Daumen und möchten die Gemeinde Issum schöner machen? Sind Sie gerne im Garten aktiv? Möchten Sie etwas für die Gemeinschaft, den Klimaschutz und unsere Natur tun? Dann ist eine Beetpatenschaft genau das Richtige für Sie!“ Mit diesen Worten wirbt die Gemeindeverwaltung Issum um Menschen, die sich um die Verschönerung ihrer Heimat kümmern möchten. Eine Beetpatenschaft kann von der Meldung von Verschmutzungen und Vandalismusschäden bis hin zur kompletten Pflege einer Anlage reichen. In Issum gibt es zahlreiche kleine Grünflächen auf öffentlichem Grund - zwischen Parkplätzen, an Straßenecken oder sogar direkt vor der Haustür. Die Gemeinde Issum sucht nach engagierten Personen oder Gruppen, die eine Patenschaft für eine dieser Grünflächen übernehmen möchten. Durch eine Beetpatenschaft können Bürgerinnen und Bürger aktiv dazu beitragen, die Gemeinde zu verschönern. Einige fleißige Beetpaten gibt es bereits in unserer Gemeinde, die mit großem Einsatz die Anlagen gestalten und pflegen. Dafür ist die Gemeindeverwaltung sehr dankbar. Aber neue Paten werden immer gebraucht, da manche wegziehen oder aus Altersgründen nicht mehr aktiv sein können. Zudem entstehen glücklicherweise kontinuierlich neue Grünflächen. Interessenten können sich direkt an Anja Lauterbach wenden per E-Mail an: anja.lauterbach@issum.de oder per Telefon 02835 440393.