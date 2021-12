Bürger sollen beteiligt werden : Pläne für Windräder in Vorster Heide

Sevelen Die Änderung des Flächennutzungsplans wurde beschlossen. Ausgewiesen wird ein Sondergebiet für Windenergienutzung in Sevelen. Wie viele Windräder gebaut werden sollen, steht noch nicht fest.

Der erste entscheidende Schritt ist getan: die Änderung des Flächennutzungsplans ist beschlossen. In der Gemeinde Issum wird ein Sondergebiet für Windenenergienutzung ausgewiesen. Am Marktweg in der Vorster Heide möchte die Bürger-Wind-Vorster-Heide GbR mehrere Windräder bauen lassen. Wie viele es werden, ob drei oder vier, das stehe noch nicht fest, sagt Johannes Diepers von der GbR. Zunächst müssten die Planungsvoraussetzungen geschaffen werden. Das Gebiet in der Vorster Heide gilt nicht als Windenergiekonzentrationszone. Bisher war der Bereich als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. Voraussetzung zur Schaffung dieses Sondergebietes war auch, dass keine angrenzenden Waldflächen für den Bau der Windräder gerodet werden müssen. Denn Issum gilt als waldarme Gemeinde. Im Antrag der Bürger-Wind-Vorster-Heide GbR steht, dass lediglich Rotoren den Wald überstreichen könnten. Diepers erklärt, dass je nach Größe der Windkraftanlage die Flügel 20 oder 30 Meter über den Wald herausragen könnten. Das sei aber auch davon abhängig, wie genau die Windräder am Ende positioniert werden. Und dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, nicht nur Höhe der Anlage und der Rotordurchmesser, sondern auch wie eng die Windräder am Ende stehen können, um wirtschaftlich zu laufen, der Abstand zur Wohnbebauung und vieles andere mehr. Das wird ein Fachbüro klären.