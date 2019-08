Start in die Lehre : Gemeinde Issum hat drei neue Auszubildende

Issum Drei junge Menschen begannen ihre Ausbildung bei der Gemeinde Issum. Lea-Marie Maiwald aus Geldern und Thomas Fluch aus Sevelen werden zu Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Kommunalverwaltung, ausgebildet.

Sie werden im halbjährlichen Wechsel in den Fachbereichen die Aufgaben einer Verwaltung praxisnah kennen lernen. Das theoretische Wissen wird ihnen am Berufskolleg Geldern und am Studieninstitut Niederrhein in Krefeld vermittelt. Jesse Jacob begann eine Ausbildung zum Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau beim Betriebshof. Neben der Berufsschule in Wesel sowie der überbetrieblichen Ausbildung bei der Deula in Kempen und dem Ausbildungszentrum in Essen erfolgt die Ausbildung beim Garten- und Landschaftsbaubetrieb Steegmann in Kevelaer. Bürgermeister Clemens Brüx hieß die „Neulinge“ willkommen.