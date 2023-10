25 Jahre im öffentlichen Dienst Dienstjubiläen bei der Gemeinde Issum

Für beide begann die Laufbahn am 1. Oktober 1998. An diesem Tag trat Michael Backus seinen Dienst am Baubetriebshof der Gemeinde Issum an. Seither ist der Gärtner mit Leib und Seele ein freundlicher und bei allen geschätzter Kollege, welcher vom Bauhof nicht mehr wegzudenken ist.