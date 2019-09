„geldernsein“-Festival am Holländer See : Neue Talente und alte Bekannte

Gute Laune vor der großen Bühne: Am Freitag ging es zum Start des dreitägigen Festivals am Holländer See etwas rockiger zu. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Comeback für das das „geldernsein“-Festival am Holländer See nach der Zwangspause wegen Waldbrandgefahr. 17 Bands unterhielten die zahlreichen Gäste mit den unterschiedlichsten musikalischen Genres an drei Tagen.

Über ein Dutzend Bands mit den unterschiedlichsten Stilrichtungen aus Deutschland, den Niederlanden und sogar Frankreich waren angereist, um den Niederrheinern am Wochenende ihre Musik am Holländer See zu präsentieren. Nachdem „geldernsein“ 2018 wegen Waldbrandgefahr abgesagt werden musste, meldete sich die Veranstaltung in diesem Jahr mit neuem Elan wieder zurück. Mit dabei waren viele Bands, die ursprünglich im Vorjahr auftreten wollten, aber auch zahlreiche neue und regionale Talente.

Das „geldernsein“ existiert seit 2013 und beruht auf der Idee von Organisator Roger Bruns und seinem Freundeskreis. Nach einigem Hin und Her bei der Namensfindung entschieden sie sich für das Wortspiel „geldernsein“. Das Organisations-Team merkte schnell, dass man ein Projekt dieser Größenordnung nur als Verein stemmen konnte. Bruns: „In der Musiklandschaft hat ein Switch stattgefunden: Früher waren Live-Auftritte für Bands eine Möglichkeit, Bekanntheit zu erlangen und Tonträger zu verkaufen. Mittlerweile ist der Tonträgerverkauf aber fast komplett weggefallen, das schlägt sich dann natürlich auch in den Festivalpreisen nieder.“ Um den Eintritt so günstig wie möglich zu halten, erhalten die Organisatoren also Unterstützung vom Verein und Sponsoren und engagieren vor allem junge und eher unbekannte Bands. Mit den vielen verschiedenen Stilrichtungen sei aber „für jeden etwas dabei“.

Ganz entspannt hinter den Kulissen: Die „Janitors“ grooven sich vor ihrem Auftritt ein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Von Stone Pine bis Kira Hummen Programm Folgende Bands waren dabei:Hoax Club, Ageless, Stone Pine, Marius Tilly Band, Pinski, Shuffle, Bakali, Animi Vox, The Janitors, February Moon, Alex’s kept secret, scruffyheads, IZE, Mr. Weazley, Eigenartig, Roast Apple und Kira Hummen.

Der Festival-Freitag steht „traditionell“ unter dem Motto „rockig“ und startete dieses Jahr mit der Gelderner Grunge-Band „Hoax Club“ um den Sänger Bastian Aengenheyster. „Hoax Club“ war einer der Gewinner des diesjährigen Bandcontests. Dieser wird seit dem Start 2013 abgehalten und bietet Bands aus der Region die Möglichkeit, sich vor einem größeren Publikum zu präsentieren. Mit der Gocher Rockband „Ageless“ folgte ein weiterer Newcomer aus der Region. Highlight des Abends war sicherlich Marius Tilly, der mit seiner Band schon 2016 auftrat und sich mittlerweile vom reinen Blues Rock entfernt und in Richtung Alternative beziehungsweise Psychedelic Rock weiterentwickelt hat. Dass Künstler gerne an den Holländer See zurückkehren, ist kein Einzelfall. Auch die Sängerin „Pinski“ war schon bei der Premiere 2013 dabei. „Damals hätten wir sie vom Stil her eher Samstags eingeordnet. Dieses Jahr ist sie aber ganz klar ein Fall für den Freitag“, erklärte Roger Bruns. Hinter „Pinski“ steht die Kölner Sängerin und Gitarristin Insa Reichwein, die ihre Mischung aus Alternative und Progressive Rock oft mit sozialkritischen Texten verbindet. Den letzten Auftritt des Abends legte die extra aus Frankreich angereiste Alternative-Metal-Band „Shuffle“ hin.

„Durch den Ausfall letztes Jahr und den dadurch entstehenden Zwei-Jahres-Rhtytmus hat die Organisations-Routine gelitten, denn das erfordert eine ziemliche Umstellung“, sagte Roger Bruns. Trotzdem habe man die Herausforderung gemeistert und sich sogar ein wenig vergrößert. Denn dieses Jahr ist es Gästen das erste Mal möglich auf dem Festival-Gelände zu übernachten. Der kleine Campingplatz mit circa 30 Plätzen wurde ganz bewusst erst einige Wochen vor Festivalbeginn angekündigt. Die Organisatoren sind gespannt, wie das Konzept angenommen wird, um Erfahrungen für die kommenden Jahre zu sammeln. Der Zeltplatz unterstreicht die bestimmende „familiäre“ Atmosphäre am Holländer See; es gibt Sitzecken mit Seeblick und Lounge-Stimmung im Sternzelt. Das Festival- Areal ist umgeben von Bauzäunen, die mit Graffitis gestaltet wurden.

Das tanzbare Programm am Samstag kam gut an. Foto: Evers, Gottfried (eve)