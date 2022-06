Musik in Geldern : „Geldernsein“: Festival wieder an drei Tagen

„Doctor Victor“ füllte schon große Stadien. Die Band bringt Rock aus Prag nach Geldern. Foto: Veranstalter

Geldern Nach einem Komplettausfall wegen Corona und der Sonderform „Buskalation“ im vergangenen Jahr kehrt die Veranstaltung in gewohnter Dimension wieder an den Holländer See zurück. Was vom 12. bis 14. August geboten wird.

Die Vorfreude war Roger Bruns während des Pressegesprächs deutlich anzumerken. „Etwa 80 Prozent des Programms stehen, die Zeiten sind noch offen“, sagte er zur nächsten Ausgabe des Geldernsein-Festivals. Nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie 2020 und der „Buskalation“ 2021, als Bands mit dem Doppeldeckerbus Gelderner Gaststätten ansteuerten, kehrt die Veranstaltung wieder zu alter Größe und an den gewohnten Ort zurück. Vom 12. bis 14. August gibt es am Holländer See wieder jede Menge Musik.

Der Freitag stand bisher ganz im Zeichen von Metal. Am 12. August wird sich das Gewicht mehr in Richtung Rock verschieben. Den Auftakt macht die Band „Formosa“ aus Essen, die jüngst auch auf dem Hurricane-Festival spielte. Die Formation ist laut Marcel Grothues vom Organisationsteam durch einen Bassisten auf ein Quartett gewachsen. „Die spielen klassischen Hardrock“, so Grothues. Punkrock ist die Sache von „Neurotox“ aus Rheinberg mit Mike Püllen aus Kevelaer am Schlagzeug. „Geldernsein“ ist für sie laut Grothues ein eher kleines Festival. Schon für 2020 gebucht war „Doctor Victor“ aus Prag. Das Trio aus der tschechischen Hauptstadt war schon Vorgruppe von AC/DC und holt gerne Leute auf die Bühne. Den Abschluss am Freitag bestreiten die fünf Mitglieder von „The Gäs“. Die Kölner Gruppe wurde erst 2017 gegründet, setzt sich aber aus erfahrenen Band-Musikern zusammen. Das Quintett stand unter anderem schon mit „Slade“ und „Triggerfinger“ auf der Bühne.

Info Hier gibt es Eintrittskarten Preise Der Eintritt am Sonntag ist frei. Die Tageskarten für Freitag und Samstag kosten jeweils 12,50 Euro. Verkaufsstellen Die Tickets sind erhältlich in den Buchhandlungen Keuck und Bücherkoffer, beide Issumer Straße in Geldern, sowie in der Musikschule „Plug & Play“ am Südwall in Geldern.

Erste Band am Samstag, 13. August, ist „Chamäleon“. Die Pop-Rocker aus Moers waren im vorigen Jahr bei der „Buskalation“ dabei. Grothues: „Das sind zwei Multi-Instrumentalisten, die alles spielen, was Spaß macht.“ Indie-Folk aus dem Ruhrgebiet kündigen die Organisatoren mit „Threepwood ‚N Strings“ an. Eine Band, für die sich Elmar van Treeck stark gemacht hat. Für den Fünferpack ist es eine Premiere in Geldern. „Roast Apple“ sind vier Freunde aus Hamburg, die sich seit der Kindheit kennen und sich als Band gefunden haben. Sie spielen Pop. Heen aus Köln überraschte bei der „Buskalation“ 2021 mit Soul und erwies sich als, so Bruns, „richtige Rampensau“. Das Finale am Samstag bestreitet mit „Scruffy Heads“ eine Band, die ebenfalls bei der „Buskalation“ dabei war. Ska, Swing und Reggae bringen die Kölner auf die Bühne. Grothues: „Und da sie diesmal als Letzte spielen, dürfen sie so viele Zugaben geben, wie sie wollen.“

Ein neues Konzept haben sich die „Geldernsein“-Macher für Sonntag, 14. August, überlegt. Manche Bands hätten sich mit Unplugged nicht wohl gefühlt, begründet Grothues die Änderung. Jetzt bekommen Kinder und Jugendliche aus Schul- und Musikschulbands auf der großen Festival-Bühne mit der kompletten Technik ihre Auftritte. „Gerade diese Projekte haben unter der Pandemie gelitten. Der Gig am Holländer See ist für alle eine Motivation zum Proben“, führte Grothues weiter aus. Zu erleben sind unter anderem die Big Bands „Director‘s Cut“ vom Straelener Gymnasium und das „Speezial-Orchester“ vom Gelderner Friedrich-Spee-Gymnasium, zwei Rockbands vom Friedrich-Spee-Gymnasiums und drei Bandprojekte der Musikschule „Plug & Play“.