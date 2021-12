Neue Aufgabe für den 50-jährigen Gelderner : Gelderns Rat wählt Markus Grönheim zum Beigeordneten

Geldern Gelderns Stadtrat wählte Markus Grönheim zum neuen Beigeordneten der Herzogstadt. Der 50-jährige Gelderner dar, der bislang das Amt für Arbeit und Soziales im Gelderner Rathaus leitet, übernimmt für die Wahlzeit von zunächst acht Jahren das neu zugeschnittenes Dezernat.

Mit großer Mehrheit wählte Gelderns Stadtrat Markus Grönheim zum neuen Beigeordneten der Herzogstadt. Damit tritt Grönheim die Nachfolge der Gocherin Agnes Paassen-Hoenzelaers an, die kürzlich im Refektorium verabschiedet wurde. Das Votum fiel mit 35 von 43 möglichen Stimmen sehr eindeutig aus und stellt einen großen Vertrauensvorschuss für den 50-jährigen Gelderner dar, der bislang das Amt für Arbeit und Soziales im Gelderner Rathaus leitet. Für die Wahlzeit von zunächst acht Jahren soll er ein neu zugeschnittenes Dezernat leiten, das mit über 170 Mitarbeitenden die Zuständigkeit für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie die Aufgaben im Bereich Arbeit und Soziales bündelt, zu denen auch das Jobcenter und die Integrationsaufgaben gehören.

Markus Grönheim, der auch den Gelderner Seniorenbeirat beraten hat, trieb in seinem bisherigen Amt vor allem die Digitalisierung voran. „Ich freue mich sehr, dass das in Zusammenarbeit mit den Menschen, die zu uns kommen, gelungen ist. Wir haben die Bedarfe vor allem aus der Praxis und aus der Sicht der Menschen heraus entwickelt, um sowohl den Kunden als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wege und Wartezeiten zu ersparen.“

Erster Gratulant für den in Walbeck aufgewachsenen und seit vielen Jahren mit seiner Familie in Geldern wohnenden dreifachen Familienvater, der vor seinem Gelderner Engagement beruflich für die Bundesanstalt für Arbeit tätig war, war Bürgermeister Sven Kaiser: „Ich kenne und schätze die Arbeit von Markus Grönheim und freue mich auch sehr auf die Zusammenarbeit im Verwaltungsvorstand“, so Sven Kaiser.