Interview mit Thorben Kleinstäuber : Pfadfinder holen Tannenbäume ab

Thorben Kleinstäuber von den Gelderner Pfadfindern. Foto: DPSG Geldern/DPSG

Geldern Helfer sind am kommenden Samstag, 16. Januar, in ganz Geldern im Einsatz. Auf Zetteln stehen alle Informationen, damit auch in Corona-Zeiten Spenden möglich sind.

Wie funktioniert die Aktion unter Corona-Bedingungen?

Thorben Kleinstäuber Aufgrund der derzeitigen Situation waren wir gezwungen, umzudenken. Anders als in den vergangenen Jahren werden wir dieses Jahr nicht an den Türen klingeln und um Spenden für unsere Jugendarbeit bitten. Stattdessen wird es in diesem Jahr Info-Zettel geben, die in die Briefkästen der Haushalte eingeworfen werden. Auf diesen Zetteln gibt es dann auch Informationen über die Möglichkeit einer Spende. Die Bäume sollen dann ab 9 Uhr am Straßenrand positioniert werden. Um die Kontakte nur auf das Nötigste zu beschränken, werden wir in diesem Jahr auf die Unterstützung der Kinder verzichten müssen. Daher werden die Leiter in Zweier-Gruppen mit Mund-Nasen-Schutz die Bäume einsammeln und auf die Fahrzeuge verladen. Anschließend werden die Bäume dann von uns entsorgt. Zum Glück können wir hier auf die Unterstützung der Firmen Visser, Bloemen und Schoenmackers sowie mehreren privaten Fahrern mit Traktoren zurückgreifen. Freundlicherweise war das Ordnungsamt sofort bereit, uns die Genehmigung unter den getroffenen Vorkehrungen zu erteilen.

Wo werden die Bäume abgeholt?

Kleinstäuber In Veert und Veert A sammeln die DPSG-Pfadfinder aus Veert die Bäume ein, in Hartefeld und Vernum die DPSG Hartefeld. In Geldern inklusive Pannofen, Wohngebiet am Welbers-See und Goltenhof werden die Bäume von der DPSG Geldern gemeinsam mit den Messdienern eingesammelt, lediglich das Industriegebiet kann nicht abgedeckt werden. In Hartefeld und Vernum wird darum gebeten, die Bäume an zentralen Sammelstellen selbst zu positionieren: in Hartefeld am Mühlenstein/ Ecke Woltersweg, am Jugendheim sowie an der Dorfschmiede, in Vernum am Brunnen Meiersteg sowie dem Spielplatz an der Viernheimer Straße.

Warum wurde nicht schon am vergangenen Wochenende eingesammelt?

Kleinstäuber Traditionell findet die Tannenbaumaktion jedes Jahr am Wochenende nach den Heiligen Drei Königen statt, die jetzt verhältnismäßig spät gewesen wären. Dass die Sternsinger in diesem Jahr ausfallen würden, war bei der Terminplanung in der Vor-Corona-Zeit natürlich noch nicht absehbar.

Wie kann ich den Pfadfindern kontaktlos danken?