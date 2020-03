Kultur für Kinder im Gelderland : Gemeinschaftsprojekt Kinderchor

Info

Wann Die Aufführungen sind am Samstag, 21. März, um 15 Uhr und am Sonntag, 22. März, um 14 Uhr und 16.30 Uhr in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums in Geldern. An beiden Tagen ist im Eingangsbereich des Gymnasiums eine Cafeteria geöffnet, in der frischgebackene Waffeln und Kaffee angeboten werden.

Karten Karten zum Preis von vier Euro gibt es bei den Gelderner Buchhandlungen „Keuck“ und „Bücherkoffer“ sowie an der Tageskasse.