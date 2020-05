Steuereinnahmen brechen weg : Corona kostet Geldern viel Geld

Geldern Die wirtschaftlichen Einschränkungen sorgen für ein großes Minus in Millionenhöhe. Kämmerer Thomas Knorrek glaubt aber, dass die Stadt die Auswirkungen bewältigen kann und eine Haushaltssperre, wie sie in Kerken verhängt wurde, nicht erforderlich wird.

Die Corona-Krise und besonders die Einschränkungen der Wirtschaft haben auch für die Kommunen direkte finanzielle Folgen. Gelderns Kämmerer Thomas Knorrek ist aber verhalten optimistisch, dass die Stadt mit einem dunkelblauen Auge davonkommt und die Folgen für den Haushalt bewältigen kann. Eine Haushaltssperre, wie sie schon in der Nachbarkommune Kerken verhängt wurde, hält er derzeit jedenfalls nicht für erforderlich. Ein solcher Schritt wäre aus seiner Sicht sogar kontraproduktiv, da man dann zum Beispiel freiwillige Leistungen wie Zuschüsse an Vereine nicht auszahlen könnte. Und gerade das Ehrenamt brauche in dieser Zeit auch die Unterstützung.

Corona trifft vor allem den Bereich der Gewerbesteuer. Mit 18 Millionen Euro rechnet die Stadt Geldern eigentlich in ihrem Haushalt. Derzeit gibt es gut 30 Anträge auf Stundungen, was sich laut Knorrek aber nicht wirklich auf den Etat auswirkt, weil das Geld nur später fließt. Problematisch sei die Herabsetzung der Vorauszahlungen, da viele Unternehmen von geringeren Umsätzen in diesem Jahr ausgehen müssen. Da dies über das Finanzamt abgewickelt wird, weiß die Stadt selbst nicht genau was auf sie zukommt. Nächster Termin ist der 15. Mai. Knorrek: „Ich kann mir vorstellen, dass wir etwa 25 Prozent weniger einnehmen. Das wären im Mai dann 1,3 Millionen Euro weniger als geplant.“ Beruhigend sei für ihn, dass die „Top 30“, also die Gelderner Unternehmen, die die höchste Gewerbesteuer bezahlen, alle nicht gravierend von der Krise betroffen sind. „Hätten wir zum Beispiel einen großen Automobilindustriezulieferer dabei, sehe das sicherlich anders aus.“ Trotz allem geht er davon aus, dass zum Jahresende drei bis vier Millionen Euro weniger an Gewerbesteuer in die Kasse fließen – annehmend, dass sich die Lage nach den Lockerungen wieder annähernd normalisiert.