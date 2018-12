Rat hat Finanzplanung verabschiedet: Gelderns Haushalt im Rat: Hoffnungen und Kritik

Geldern Der Stadtrat hat den Haushalt für Geldern beschlossen. Die Entscheidung war beinahe einmütig, einzig der fraktionslose Ratsherr Norbert Hayduk (Die Linke) stimmte dagegen.

Bei allem Einverständnis darüber, dass die städtischen Finanzen nach dem vorliegenden Plan gestaltet werden sollen: Die Parteien gaben in den Haushaltsreden doch sehr unterschiedliche Bewertungen über die Lage ab. Sowohl über die wirtschaftliche Situation der Stadt als auch über das Zahlenwerk, über das sie beraten hatten.

Viel Lob gab es von Michael Cools, Fraktionschef der CDU. Erstmals werde Geldern im Jahr 2019 bei Einnahmen und Ausgaben die 100-Millionen-Euro-Grenze überschreiten. „Aber die Bürgerinnen und Bürger können sicher sein, dass jeder einzelne Cent eine gute Investition in die Zukunft unserer Stadt Geldern ist. Keine Investition beruht auf einem Wunschdenken oder entspringt einer Laune“, sagte er. Der Haushalt sei „konservativ gerechnet“, man dürfe „eher von einem besseren Abschneiden ausgehen“.

Wieland Fischer (Grüne) hingegen befand: „Die Lage unseres Haushaltes ist gut, aber nicht krisenfest.“ Wenn das Steueraufkommen nicht steige, träfen die positiven Annahmen nicht zu. Risiken durch Entwicklungen in Europa und in der Welt seien nicht berücksichtigt.

Andreas van Bebber, Fraktionschef der SPD, kritisierte: „Was diesen Haushalt aus unserer Sicht nicht auszeichnet, ist seine handwerkliche Qualität.“ Es gebe Unstimmigkeiten und Fehler. Vor allem fehle es an Leistungskennzahlen und an Zielen, die die Politik hätte formulieren müssen. So müsse man „immer aus der aktuellen Situation, vielleicht auch aus dem Bauch heraus“ reagieren.