Antrag der Grünen : Flächen nicht versiegeln: Stadt soll Vorbild sein

Geldern Beete um Bäume statt Sandgranulat, das ist eine der Forderung der Gelderner Grünen. Mit einer insektenfreundlichen Bepflanzung soll die Kommune in Zukunft Vorbild sein für ihre Bürger.

Lob gibt es zwar für erste Schritte: So wurde die beschlossene Maßnahme Blühstreifen an der Pariser Bahn anzulegen, umgesetzt. Auch das Straßenbankett erhielt eine ökologische Aufwertung, die auch sehr ansprechend sei. Doch Thomas Krause, Mitglied der Fraktion „Die Grünen“ schüttelt dennoch mit dem Kopf, denn er sieht einige Widersprüchlichkeiten. Er erkennt lobend an, dass auf dem Boeckelter Weg neue Bäume gepflanzt wurden, wundert sich dann aber, dass diese nicht in einem Beet ihren Platz finden, sondern durch ein Sandgranulat „versiegelt“ wurden. „Wir wollen, dass Biene & Co. eine Zukunft haben, und nutzen die Gelegenheiten nicht, die doch auf der Hand liegen“, so Krause. Dann schlägt er einen Bogen in die Innenstadt „Wer auf der Hartstraße sieht, wie die Baumgitterumrandungen entfernt werden, hofft doch zunächst, hier entstehen kleine blühenden Inseln in der Stadt. Aber Tage später sind es nicht Blumen, sondern Granulat, das die Bäume umgibt. Das macht keinen Sinn.“ Er weist darauf hin, dass sich solche Negativbeispiele auch am Markt und am Bahnhofsvorplatz finden lassen.