Jahreshauptversammlung im Seepark : Gelderns Feuerwehrchef Johannes Lörcks kündigt Abschied an

GELDERN Rund 230 Feuerwehrleute kamen zur gemeinsamen Jahreshauptversammlung der Blauröcke in den See-Park. Es gab Ehrungen und Beförderungen.

Selten hat man rund 230 Feuerwehrleute während einer Jahreshauptversammlung so still erlebt. Als Gelderns Feuerwehrchef Johannes Lörcks am Ende seines Jahresberichtes sichtlich bewegt seinen Kameraden mitteilte, nach zehn Jahren in leitender Funktion und 24 Jahren im Führungskreis der Wehr aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückzutreten, wurde es mucksmäuschenstill im Saal des Hotels See-Park. Der dann aufbrandende Applaus „seiner“ Feuerwehrleute bekräftigte die Anerkennung für den Lüllinger, der 2013 die weltweit größte Ausbildungsmesse für Feuerwehren, die „Rescue Days“, nach Geldern geholt hatte und maßgeblich für die Verwirklichung des Gelderner Brandschutzbedarfsplanes steht. Bis auf weiteres wird sein bisheriger Stellvertreter Dieter Arrets die Leitung der aus acht Löscheinheiten bestehenden Gelderner Wehr übernehmen.

In seiner Begrüßungsansprache hatte Bürgermeister Sven Kaiser den Mitgliedern aller Löscheinheiten die Wertschätzung der Bevölkerung versichert. Dies gelte ganz besonders für die Vertreter von Rat und Verwaltung, die auch künftig auf eine sehr gute Ausstattung der Feuerwehr Wert legen würden. „Ihre Arbeit, Ihr Wissen und Ihre Kompetenz, die Sie sich in zahllosen Aus- und Fortbildungsstunden erarbeitet haben, sind für unsere Stadt unverzichtbar“, betonte Sven Kaiser, der anschließend noch die wichtigsten Investitionen für die Wehr erläuterte und unter anderem auf das neue Feuerwehrhaus der Löschgruppe Baersdonk im Nierspark einging. Sowohl Johannes Lörcks als auch Sven Kaiser dankten den Frauen und Männern der Feuerwehr für ihren Einsatz. Schließlich waren die Löscheinheiten im Jahr 2018 376 mal alarmiert worden. Insgesamt 266 Schäden teilten sich auf 158 Brände und 108 technische Hilfen auf, mit denen die Wehrleute Menschen in Notsituationen zu Hilfe eilten. Dass es bei derlei Anforderungen wichtig ist, rechtzeitig an den Nachwuchs zu denken, betonte Jugendfeuerwehrwart Thorsten Backhausen in seinem Bericht über die Jugendfeuerwehr.