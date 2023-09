Antrag der FDP-Fraktion Geldern Familien besser über Förderprogramme informieren

„Es darf keine Denkverbote und kein Kompetenzgeschiebe geben. Gerade als Schulstadt Geldern müssen wir auch von kommunaler Seite alles dafür tun, dass kein Kind abgehängt wird. Dafür kämpfen wir“, so Montforts weiter. „Wir wollen, dass alle Kinder und Jugendlichen in Geldern bestmöglich gefördert werden und Zugang zu Bildung, Freizeitaktivitäten und sozialer Teilhabe haben“, so Celestino Sternberg, ebenfalls Sachkundiger Bürger im Schulausschuss. „Die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets können dabei ein wichtiges Instrument sein, um Kinderarmut und finanzielle Nachteile während der Schulzeit auszugleichen. Auch in Geldern zeigt sich dasselbe Bild, was bundesweit andere Kommunen berichten: Weniger als die Hälfte beantragen solche Leistungen. Die Maßnahmen und Zuschüsse bringen den Kindern und Jugendlichen nichts, wenn sie nicht beantragt und nicht dort ankommen, wo sie gebraucht werden: bei den Kindern und Jugendlichen.