Bauarbeiten am Geldertor beendet Wieder freie Fahrt in Gelderns Innenstadt

Nach dem Bau des Kreisverkehrs am Ja-Hotel und der Neugestaltung der Krefelder Straße wurde nun auch der Umbau des Geldertors der letzte Teil der Erneuerung der Gelderner Stadteinfahrt von Süden her abgeschlossen. Wie die Stadt Geldern mitteilt, ist die Durchfahrt ab sofort auch in Fahrtrichtung Kerken beziehungsweise zum Kreisverkehr am Holländer See wieder frei. „Damit wurde die geplante Bauzeit für den Bauabschnitt, der am 5. Juni begann, wie angekündigt vor Dezember abgeschlossen“, betont ein Sprecher der Stadt Geldern.