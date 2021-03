St.-Clemens-Hospital : Spezialist für Herzschwäche am Gelderner Krankenhaus

Spezialist für Herzschwäche am Gelderner Krankenhaus

Geldern Chef-Kardiologe Dr. Franz Kalscheur weiß ganz genau, wie er Patienten mit Herzinsuffizienz behandeln muss. Er rät allen Menschen, bei entsprechenden Symptomen sofort den Hausarzt aufzusuchen.

„Die Herzinsuffizienz gehört zu den häufigsten Diagnosen in unserer Klinik. Leider ist die Erkrankung in der Regel nicht heilbar. Wir können den Verlauf bei frühzeitiger Diagnose und guter Behandlung aber positiv beeinflussen“, sagt Kalscheur. Die Behandlungsmöglichkeiten dieser Krankheit sind in den vergangenen Jahren erheblich besser geworden. Zur Therapie der Herzschwäche gehört auch, mögliche Ursachen zu erkennen und zu behandeln, um weitere Angriffe auf das Organ abzustellen.