Auftakt am Lise-Meitner-Gymnasium Stadt sucht Gespräch mit den Schülern

Während des gemeinsamen Gesprächs fragte Gelderns Bürgermeister die Schüler auch danach, was ihnen gut an Geldern gefällt. „Dass unsere Schule mitten im Grünen liegt“, kam schnell als Antwort. Aber auch das gute Angebot an Sportvereinen, die (normalerweise) schnelle Zugverbindung nach Düsseldorf, der vergleichsweise geringe Leerstand in der Innenstadt oder das gute Angebot der Öffentlichen Bücherei oder an Buchläden in Geldern hoben die Schüler positiv hervor.