Ye Sondermann feiert zweimal Silvester Vom Glück im Jahr des Drachen

Am 9. Februar hat sich Ye Sondermann mit Freunden in einem chinesischen Restaurant in Moers getroffen, um Silvester zu feiern. Zum zweiten Mal. Denn anders als in Deutschland beginnt das chinesische Neujahr nicht am 1. Januar, sondern richtet sich nach dem ersten Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Somit wird das chinesische Neujahrsfest („Chunjie“) jedes Jahr an einem anderen Tag gefeiert. In diesem Jahr war es der 10. Februar.