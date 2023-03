Gelderner Weltladen veranstaltet Konzert-Lesung „Bittere Orangen“ zeigen Sklaverei in Europa

Reinhard Schmeer, Vorsitzender von „Fair Rhein“, Verein zur Förderung des Fairen Handel(n)s am Niederrhein, liest aus dem Buch von Prof. Dr. Gilles Reckinger, in dem die Erntehelfer auf den Orangenplantagen im Süden Italiens zu Wort kommen, die unter menschenunwürdigen Arbeits- und Wohnbedingungen leben müssen. Von November bis April helfen in Rosarno, eine Kleinstadt in Kalabrien, etwa 2500 Wanderarbeiter, meist afrikanische Geflüchtete, bei der Orangenernte. Die Tagelöhner verdienen 25 Euro an einem zwölf- bis 14-stündigen Arbeitstag. Nicht selten müssen sie von 150 Euro im Monat leben. Die Arbeiter leben in Slums, die sie aus Kartons und Plastikplanen am Rande der Stadt errichten, oder in einem Zeltlager, das vom Zivilschutz errichtet wurde. Die hygienischen Zustände sind desaströs.