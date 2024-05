Weltladentag am 11. Mai Gelderner Weltladen setzt sich für mehr Klimagerechtigkeit ein

Der Weltladen in Geldern beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder am Weltladentag, der jedes Jahr am zweiten Samstag im Mai mit dem „World Fair Trade Day - Internationaler Tag des Fairen Handels“ zusammenfällt; diesmal am 11. Mai. Neben dem Verkauf fair gehandelter Produkte ist die Informations- und Bildungsarbeit sowie die Teilnahme an politischen Kampagnen fester Bestandteil der ehrenamtlichen Arbeit des Gelderner Weltladen-Teams. Unter dem Motto „Für Klimaschäden Verantwortung übernehmen“ setzen die Weltläden ein Zeichen für Klimagerechtigkeit und fairen Handel.