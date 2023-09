Weltladen in Geldern macht mit Faire Woche zum Thema Klimagerechtigkeit

Seit mehr als 20 Jahren wird die „Faire Woche“ vom Forum Fairer Handel in Kooperation mit Fairtrade Deutschland und dem Weltladen-Dachverband bundesweit veranstaltet. In diesem Jahr findet sie vom 15. bis 29. September statt. Auch der Gelderner Weltladen ist wieder mit einer Aktion dabei. Ein Schaufenster an der Gelderstraße 8 greift das Thema „Klimagerechtigkeit“ auf, das 2023 und 2024 im Mittelpunkt steht: „Fair und kein Grad mehr!“