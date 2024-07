Spendenaktion des Gelderner Städtepartnerschaftsvereins Zeichen der Solidarität mit ukrainischer Partnerstadt

Aktuell haben die Menschen in Wosnessensk allerdings auch mit den indirekten Folgen der russischen Raketenangriffe zu kämpfen, denn durch die Zerstörung von Energieinfrastruktur in der gesamten Region ist die Strom- und Wasserversorgung häufig unterbrochen. „Bei der momentan sehr starken Hitze von über 40 Grad Celsius und der problematischen Lage hinsichtlich der Strom- und vor allem der Wasserversorgung ist es für die Bürgerinnen und Bürger dort alles andere als einfach, einen halbwegs normalen Alltag zu führen. Unser Ziel als Verein ist es, auf vielerlei Arten zu helfen und arbeiten daher am Aufbau eines Netzwerks, um ganz praktisch und mit Know-how Hilfe leisten zu können”, so Straub.