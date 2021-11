Gelderner Tafel startet Päckchen-Aktion : Tafel will „Fröhliche Weihnachten für alle“

Die siebenjährige Lene macht mit ihrem Spenden-Paket bei der Weihnachtspäckchenaktion "Fröhliche Weihnachten für alle“ mit. Foto: Gelderner Tafel

Geldern Auch in diesem zweiten Pandemie-Jahr sollen sich Bedürftige aus der Region wieder über besondere Spenden-Geschenke zum Fest freuen. Gefragt sind weihnachtliche und haltbare Lebensmittel sowie Drogerieartikel.

Hübsch weihnachtlich verpackt und mit besonderem, nicht alltäglichem Inhalt befüllte Päckchen sollten es sein, wünscht sich Alfred Mersch. „Vielleicht eine leckere Fischspezialität in Dosen, eine besondere Dauerwurst, Kaffee, aber zum Beispiel auch Duschgels können eingepackt werden“, erklärt der Vorsitzende der Gelderner Tafel die Päckchen-Aktion „Fröhliche Weihnachten für alle“. Vielen hunderten Hilfebedürftigen in der Region wollen die Tafelmitglieder mit den gespendeten Waren auch in diesem zweiten Corona-Jahr wieder eine Freude bereiten.

Bereits im vergangenen, stark von der Pandemie eingeschränkten Winter habe sich die Gelderner Tafel nicht zurückgezogen, „sondern die Weihnachtspäckchen-Aktion einfach durchgezogen“, so Mersch. „Das war ein großer Erfolg im vergangenen Jahr, wofür wir sehr dankbar sind.“ Und so hoffen die Tafelmitglieder, die das ganze Jahr über Lebensmittelspenden an bedürftige Menschen verteilen, dass sie auch in diesem zweiten Corona-Jahr wieder auf die große Hilfsbereitschaft und Solidarität der Menschen zählen dürfen. „Und wir dann viele besondere Weihnachtspäckchen an Hilfebedürftige verteilen können, um auch ihnen ein schönes Fest zu bescheren.“

Besondere, weihnachtliche und haltbare Lebensmittel können in die Päckchen gepackt werden, aber auch schöne Drogerieartikel. „Für muslimische Tafelbesucher sollte auf Produkte mit Zutaten vom Schwein verzichtet werden. Und natürlich gehören Alkohol und Tabak nicht in die Pakete“, sagt der Vorsitzende. Um die Päckchen zuordnen zu können – zum Beispiel einer alleinstehenden Person oder einer Familie mit Kindern – benötigt das Tafelteam eine gut sichtbare Packliste zum Spenden-Paket. Annahme der Weihnachtspäckchen für die Gelderner Tafel ist Mitte Dezember in Straelen und Geldern.

„Wir hoffen, dass die Aktion auch in diesem Jahr wieder ein großer Erfolg wird, denn die Not vieler Menschen ist gerade in den Pandemie-Zeiten noch größer geworden“, meint Alfred Mersch. „Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn sich möglichst viele Bedürftige mit den Geschenk-Paketen der Tafel zum Fest ein gutes Essen zubereiten können.“