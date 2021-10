Gelderner Tafel feiert Jubiläum : 20 Jahre Hilfe für Bedürftige

Geldern Bei der ersten Mitgliederversammlung seit zwei Jahren feierten die Aktiven der Gelderner Tafel im Seepark Hotel Jubiläum. Auch Wahlen und die Ehrung langjähriger Mitglieder standen auf dem Programm.

Doch zunächst folgte ein Rückblick: Von der Gründung der Gelderner Tafel e. V., der ersten Tafel im Kreis Kleve, am 6. April 2001 bis ins aktuelle Jahr. Viel habe sich in der Zeit verändert, erinnert sich der Vorstandsvorsitzende und Gründungsmitglied, Alfred Mersch. „Am Anfang haben die Aktiven die Spenden noch mit den eigenen Autos abgeholt.“ Heute seien drei Kühlfahrzeuge zum Einholen der Lebensmittel im Einsatz. Mit den Spenden aus Supermärkten, Lebensmittelhandel und landwirtschaftlichen Betrieben der Region werden Bedürftige an fünf Ausgabestellen in Geldern, Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen und Wachtendonk versorgt.