Neue Verkaufsstelle Gelderner Stadtgutschein ab sofort auch im Rathaus erhältlich

Wie die Stadt Geldern mitteilt, ist der Stadtgutschein ab sofort auch im Gelderner Rathaus erhältlich (als 5-, 10-, 20- und 50-Euro-Variante). Erworben werden kann er an der Infotheke vorm Bürgerbüro in bar oder per Kartenzahlung. Weiterhin erhältlich ist der Gelderner Stadtgutschein bei der Volksbank an der Niers sowie bei Swertz (Hagebau) in Veert und digital über www.geldern-lokal.de (inklusive eigener Gestaltungsmöglichkeit). Nicht mehr verkauft wird der Stadtgutschein hingegen im Damenmode-Geschäft „Barbara Valkysers“ an der Hartstraße sowie in der Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld am Markt.