Streit um Altglas in Geldern : SPD ist für schallgedämmte Glascontainer

Geldern Die Fraktion hält den Umzug des Glascontainers von der Annastraße zum Wertstoffhof für das falsche Signal und spricht sich für einen zentralen Standort im Barbaraviertel aus.

Für sie sei der Sachverhalt nicht nachvollziehbar, unter anderem, weil anzunehmen sei, dass Anwohner an anderen Standorten nun ähnliche Belästigungen geltend machen und ebenfalls auf die Versetzung der Container drängen könnten. Somit werde auf Dauer das bisher praktizierte, bürgerfreundliche Bring- und Holsystem ausgehöhlt. Auch der von Ortsbürgermeister Schröder geäußerte Wunsch, an dem Standort eine Ruhebank aufzustellen, könne nicht als Begründung für die Versetzung der Container herangezogen werden. Die Platzierung einer Bank an der Haltestelle der Stadtlinie 9 sei durch die SPD-Fraktion bereits beantragt und von den Gremien genehmigt worden.

Aus Sicht der SPD müssen Glascontainer möglichst folgende Punkte erfüllen, die am Wertstoffhof nicht gewährleistet seien: zentraler Standort direkt im Wohngebiet; gute Erreichbarkeit, auch fußläufig; barrierefreier Zugang; gute soziale Kontrolle ohne Belastung der direkten Anwohner. Noch im Mai 2020 sei der Standort der Glascontainer an der Annastraße durch die Gelderner Stadtverwaltung als geeigneter Standort für die Nutzer benannt worden. „Für uns stellt sich die Frage, warum die Verwaltung nun zu einer anderen Bewertung kommt“, so die SPD-Fraktion. In einem Antrag an den Bürgermeister fordert sie die Aufstellung von schallgedämmten Glascontainern an zentraler Stelle im Barbaraviertel, zum Beispiel hinter dem Getränkemarkt nahe des Regenrückhaltebeckens auf städtischem Grund, und an den anderen Glascontainer-Standorten in Geldern zu pürfen, ob die Anwohner dort durch schallgedämmte Container ebenfalls entlastet werden können.