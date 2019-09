Nacht der Bands“ : Geldern erlebt einen Abend lang voller Musik

Der Gelderner Sommer fand am Freitagabend mit der „Nacht der Bands“ seinen Abschluss. In fünf Gaststätten wurde gefeiert.

Die Musik erklang schon von weitem aus den Kneipen in der Innenstadt. Der Gelderner Sommer fand am Freitagabend mit der „Nacht der Bands“ seinen Abschluss. In fünf Gaststätten spielten Live-Bands und luden damit zu einer Kneipentour mit Freunden ein.