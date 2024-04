Gelderner Seniorenbeirat gibt Hilfe im Alter Wenn der Alltag zu Hause beschwerlich wird

Thema der nächsten Sitzung des Seniorenbeirates ist am Mittwoch, 29. Mai, ab 10 Uhr im Gelderner Bürgerforum die Mobilität in Geldern. Hierzu wird unter anderem Heinz-Theo Angenvoort von der Stadt Geldern referieren. Für Rückfragen und Infos stehen Mitglieder des Seniorenbeirates in ihren Sprechstunden an jedem ersten und dritten Mittwoch des Monats, jeweils von 10 bis 11 Uhr, im Raum 129 der Stadtverwaltung zur Verfügung.