Frühere Dreizügigkeit beschlossen : „Rumgeeiere“ bei der Realschule

Geldern Erst war nur die FDP dafür. Jetzt wollen alle Fraktion in Geldern, dass die Dreizügigkeit schon ein Jahr früher umgesetzt als geplant. Die Reaktion der Bezirksregierung kam für die meisten überraschend.

„Wir freuen uns für die Eltern, endlich einen gemeinsamen Konsens gefunden zu haben“, gab Celestino Sternberg von der FDP bekannt und appellierte an alle Beteiligten, „wieder zu einem verlässlichen Partner“ zu werden. Diese Aussage wollte Doris Keuck von der SPD dann doch nicht so stehen lassen. „Wir haben immer darauf hingewiesen, dass es für die Eltern beziehungsweise für die Schüler keine Sicherheit bei der Schulwahl geben kann.“ Also hat die Politik alles richtiggemacht? Stefan Kierek von den Grünen zeigte sich durchaus selbstkritisch. „Wir haben ganz schön rumgeeiert“, gab er zu. „Es gab viel Unruhe für Eltern, Lehrer, Schulleitungen und auch für die Verwaltung. Aber es hilft ja nichts, wir müssen jetzt einen Schlussstrich ziehen und alle Schulen in ein Boot holen.“ Walter Kempkens, Vorsitzender der Stadtschulpflegschaft, erklärte: „Man kann den Elternwillen nicht erzwingen.“ Der Gesamtschule habe die Diskussion aus seiner Sicht eher geschadet. Auf Anfrage unserer Redaktion wollte sich Schulleiterin Tanja Rathmer Naundorf nicht zu der Sache äußern.