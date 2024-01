Kampagne am Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern Schüler fordern mehr Respekt für Einsatzkräfte

Die Berichte von Angriffen auf Einsatzkräfte haben zugenommen. Polizisten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute werden mitunter geschubst, getreten und geschlagen, angepöbelt, bespuckt oder an ihrer Arbeit gehindert – solche Szenen spielen sich nicht nur in den Großstädten ab. Solche Fälle häufen sich auch im Kreis Kleve. Wie Landrat Christoph Gerwers mitteilt, kam es 2021 zu 94 tätlichen Angriffen auf Einsatzkräfte. 2022 waren es 100 Fälle. Für das vergangene Jahr sei die Auswertung noch nicht ganz abgeschlossen, aber bis Ende November wurden bereits 89 solcher Vorfälle registriert. „Woran es liegt, können wir uns nicht erklären“, sagte Gerwers. Eigentlich sei es doch ein natürlicher Reflex, dass dort, wo Menschen geholfen wird, man einen Schritt zurückweicht und die Einsatzkräfte ihre Arbeit erledigen lässt. Aber immer öfter sei das Gegenteil der Fall. „Wir sind zwar noch nicht soweit wie in der Großstadt, aber es fängt an“, sagte er.