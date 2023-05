Schwimm-AG am Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern Schüler schwimmen für Olympia

Bei den Ausscheidungswettkämpfen, die in Krefeld im Hallenbad am Stadtpark Fischeln stattfanden, war sie mit einer männlichen und einer weiblichen Mannschaft am Start. Den Mädels fehlten am Ende zwei Sekunden, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Besser machten es die Jungs der Jahrgänge 2010 bis 2013. Ihre Aufgabe: Mit neun Schwimmern bei einem Staffelwettbewerb mit unterschiedlichen Schwimmstilen und einer anschließenden Koordinationsstaffel so schnell wie möglich im Wasser unterwegs sein sowie bei einem zehnminütigen Ausdauerschwimmen so viel Meter wie möglich schaffen.